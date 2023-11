Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Freitagvormittag fester

Kurs der Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 116,40 USD.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 09:10 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 116,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.463 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 33,12 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,92 USD ab. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 42,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 01.11.2023 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,79 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Airbnb im vergangenen Quartal 3.397,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbnb 2.884,41 USD umsetzen können.

Die Airbnb-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.02.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 6,93 USD im Jahr 2023 aus.

