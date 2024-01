Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagmittag mit Kursplus

So bewegt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Airbnb konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 134,35 USD.

Die Airbnb-Aktie konnte um 11:57 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 134,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 506 Airbnb-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,95 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 84,82 USD am 05.01.2023. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 58,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.397,00 USD – ein Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2.884,41 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 13.02.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich fester

S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus

Börse New York in Grün: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell