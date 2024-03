Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb schiebt sich am Montagnachmittag vor

So bewegt sich Airbnb

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 160,01 USD.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 160,01 USD. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 163,02 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 159,90 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 946.193 Aktien.

Bei einem Wert von 163,02 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 1,88 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,55 USD am 16.05.2023. Mit einem Kursverlust von 35,29 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 13.02.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber 0,48 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.218,00 USD – ein Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 1.902,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,32 USD je Aktie aus.

