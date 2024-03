Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Vormittag südwärts

Airbnb im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 146,40 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 09:08 Uhr rutschte die Airbnb-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 146,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 145,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 146,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 802 Airbnb-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 148,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 1,43 Prozent Luft nach oben. Am 16.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 34,77 Prozent Luft nach unten.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 13.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.218,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.902,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Aufwind

Airbnb, Expedia, Booking & Co.: EU-Parlament verabschiedet strengere Transparenzregeln

Börse New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen