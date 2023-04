Airbnb Aktie News: Airbnb kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Aktien in diesem Artikel Airbnb 112,80 EUR

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Airbnb-Aktie um 16:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 121,39 USD. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 122,06 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 120,49 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,68 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 458.688 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 179,09 USD. Dieser Kurs wurde am 06.04.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 32,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Airbnb veröffentlichte am 14.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,08 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,14 Prozent auf 1.902,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.532,20 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,57 USD je Aktie.

