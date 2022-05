Airbnb Aktie News: Airbnb springt am Mittwochmittag an

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX vor US-Zinsentscheid leichter - VW mit starkem Quartal -- Fresenius mit robustem Jahresauftakt -- Siemens Healthineers, CANCOM, FMC, Klöckner, Airbnb, Starbucks im Fokus

Lufthansa-Chef Spohr will pandemiebedingte Krise abhaken. Brummendes US-Geschäft treibt Flutter an. Basler profitiert von jüngsten Zukäufen. Kartellamt zieht bei Aufsicht von Facebook-Konzern Meta die Schrauben an. HUGO BOSS hält an Jahresprognose fest. Rheinmetall stattet Bundeswehr mit "Training Rigs" aus. Ukraine-Krieg zwingt TRATON zu Ergebniswarnung. Porsche Sportwagen mit mehr operativem Gewinn.