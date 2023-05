Airbnb Aktie News: Airbnb am Donnerstagmittag kaum bewegt

Aktien in diesem Artikel Airbnb 106,52 EUR

Die Airbnb-Aktie wies um 11:55 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 118,86 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 184 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,92 USD am 29.12.2022. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 45,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb veröffentlichte am 14.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 0,08 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.902,00 USD – ein Plus von 24,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 1.532,20 USD erwirtschaftet hatte.

Die Airbnb-Bilanz für Q1 2023 wird am 09.05.2023 erwartet. Airbnb dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 3,68 USD je Aktie aus.

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com