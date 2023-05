Airbnb Aktie News: Anleger schicken Airbnb am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Airbnb 106,52 EUR

Das Papier von Airbnb befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,8 Prozent auf 117,91 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 117,02 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 118,94 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 604.482 Airbnb-Aktien.

Am 05.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 158,73 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,71 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 81,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 43,94 Prozent wieder erreichen.

Am 14.02.2023 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.902,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.532,20 USD erwirtschaftet worden waren.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 09.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Airbnb-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 3,68 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

