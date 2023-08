Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Mittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 140,29 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr um 0,4 Prozent auf 140,29 USD nach. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.673 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,95 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. 10,45 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 81,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,61 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 09.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 1.818,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.104,11 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,60 Prozent verringert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 01.11.2023 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,62 USD je Airbnb-Aktie.

