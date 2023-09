Fokus auf Aktienkurs

Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb schießt am Montagvormittag hoch

04.09.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Airbnb zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 5,6 Prozent im Plus bei 140,18 USD.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Airbnb 128,00 EUR 5,08 EUR 4,13% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 01:59 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,6 Prozent auf 140,18 USD. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 134,49 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,70 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.517.786 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 154,95 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 9,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 81,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Airbnb ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.484,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 2.104,11 USD ausgewiesen worden waren. Die Airbnb-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.11.2023 erwartet. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,17 USD je Airbnb-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie NASDAQ-Titel PayPal-Aktie im Blick: Wissen für Anleger - PayPal dominiert Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel? NASDAQ-Wert Airbnb-Aktie dreht dennoch in die Verlustzone: Airbnb bei Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com