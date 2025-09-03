DAX23.780 +0,8%ESt505.348 +0,4%Top 10 Crypto15,55 -1,3%Dow45.396 +0,3%Nas21.528 +0,1%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,04 -0,5%Gold3.548 -0,3%
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

04.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 124,11 USD.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 124,11 USD. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 123,81 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 124,65 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 134.389 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD. Mit einem Zuwachs von 32,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Airbnb gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2025 4,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

