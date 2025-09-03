DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1652 -0,1%Öl66,81 -0,9%Gold3.550 -0,3%
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Abend ins Minus

04.09.25 20:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Airbnb. Zuletzt ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 124,18 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 124,18 USD. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 123,18 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 124,65 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.055.620 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 32,00 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 99,89 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 19,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Airbnb im vergangenen Quartal 3,10 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbnb 2,75 Mrd. USD umsetzen können.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2025 4,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

