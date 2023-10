Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kurs der Airbnb

Die Aktie von Airbnb zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 129,19 USD.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 129,19 USD. Bei 129,95 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 128,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 791.858 Airbnb-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,95 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 19,94 Prozent zulegen. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 81,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 36,59 Prozent wieder erreichen.

Am 03.08.2023 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2.484,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2.104,11 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,91 USD je Aktie.

