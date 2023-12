Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 16:08 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 135,60 USD nach oben. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 135,65 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.040.369 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 12,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 81,92 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 01.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 6,63 USD gegenüber 1,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.02.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,88 USD je Aktie belaufen.

