Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Kurs der Airbnb

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 132,72 USD.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:00 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 132,72 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 619 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. 16,75 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 85,71 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 35,42 Prozent wieder erreichen.

Am 01.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 6,63 USD gegenüber 1,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.397,00 USD – ein Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2.884,41 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 8,11 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich fester

S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus