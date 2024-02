Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagmittag billiger

Kurs der Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 145,53 USD nach.

Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:41 Uhr um 0,7 Prozent auf 145,53 USD ab. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.059 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,95 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 6,47 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,55 USD. Mit einem Kursverlust von 28,85 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 02.11.2023 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 6,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 1,79 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.397,00 USD – ein Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2.884,41 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,21 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

NYSE-Handel S&P 500 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag