Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb gewinnt am Nachmittag kräftig

Die Aktie von Airbnb zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,7 Prozent auf 142,95 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 7,7 Prozent auf 142,95 USD zu. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 144,25 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 141,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 6.887.961 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei 154,95 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 7,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (81,92 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,69 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 03.08.2023. Das EPS lag bei 0,98 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent auf 2.484,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.104,11 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2025 5,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

