Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 126,90 USD.

Die Airbnb-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 126,90 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 127,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,37 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 101.623 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,17 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 99,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 27,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Airbnb ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,10 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,22 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison