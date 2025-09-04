Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Freitagabend auf rotes Terrain

Kurs der Airbnb

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 123,35 USD.

Die Airbnb-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 123,35 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbnb-Aktie bis auf 122,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,37 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 670.765 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,22 USD je Aktie aus.

