DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.412 -0,5%Nas21.679 -0,1%Bitcoin94.883 -0,1%Euro1,1721 +0,6%Öl65,68 -1,8%Gold3.596 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Broadcom A2JG9Z Amazon 906866 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Porsche PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Kurs der Airbnb

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Freitagabend auf rotes Terrain

05.09.25 20:24 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Freitagabend auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 123,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
106,20 EUR -0,66 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbnb-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 123,35 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbnb-Aktie bis auf 122,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,37 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 670.765 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnb

DatumMeistgelesen
Wer­bung