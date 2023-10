Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Kurs der Airbnb

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 126,66 USD ab.

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 126,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 654 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei 154,95 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,92 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 54,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.08.2023 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.104,11 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.484,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 01.11.2023 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,91 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

