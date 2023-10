Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,6 Prozent auf 122,76 USD ab.

Die Airbnb-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 122,76 USD. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 122,73 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 126,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.201.530 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,22 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 03.08.2023 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.484,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.104,11 USD in den Büchern gestanden.

Die Airbnb-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,91 USD je Aktie belaufen.

