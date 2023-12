Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 132,61 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 11:52 Uhr 0,8 Prozent auf 132,61 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 222 Airbnb-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,95 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (81,92 USD). Abschläge von 38,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.11.2023 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 1,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.397,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.884,41 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 7,88 USD im Jahr 2023 aus.

