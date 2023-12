Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 135,36 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 135,36 USD nach oben. Bei 135,37 USD erreichte die Airbnb-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 132,68 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 610.873 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,48 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,92 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 39,48 Prozent wieder erreichen.

Am 01.11.2023 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 USD je Aktie generiert. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.397,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.884,41 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Airbnb-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.02.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 7,88 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen

NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 aktuell

Börse New York: NASDAQ 100 mit Gewinnen