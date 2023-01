Airbnb Aktie News: Airbnb gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Airbnb 83,56 EUR

Um 09:22 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 84,00 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 84,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,00 EUR. Zuletzt wechselten 2 Airbnb-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 168,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 50,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 8,39 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 01.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.884,41 USD umgesetzt, gegenüber 2.237,43 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Airbnb-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,58 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

