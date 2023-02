Airbnb Aktie News: Airbnb am Vormittag leichter

Aktien in diesem Artikel Airbnb 109,22 EUR

Die Airbnb-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 109,98 EUR abwärts. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 109,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 106 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 168,62 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,78 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 77,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 41,91 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 02.11.2022 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.884,41 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.237,43 USD in den Büchern standen.

Am 14.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 13.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,59 USD je Airbnb-Aktie.

