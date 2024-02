Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagvormittag in Rot

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 133,80 EUR.

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 133,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 132,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 133,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 970 Stück.

Am 29.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,47 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,50 EUR am 15.05.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 28,62 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent auf 3.397,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Airbnb-Anleger Experten zufolge am 18.02.2025 werfen.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,21 USD je Aktie.

