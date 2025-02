Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag im Plus

Airbnb im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 132,38 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 132,38 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 132,87 USD. Bei 130,37 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 89.295 Airbnb-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,09 USD) erklomm das Papier am 22.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 110,40 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 16,60 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 07.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 2,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,83 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 3,73 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.02.2026.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,98 USD je Aktie.

