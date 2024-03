Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb steigt am Mittwochvormittag

Kurs der Airbnb

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbnb. Im Tradegate-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:17 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 147,08 EUR nach oben. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 147,08 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 145,60 EUR. Bisher wurden heute 158 Airbnb-Aktien gehandelt.

Am 04.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 150,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 95,50 EUR fiel das Papier am 16.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 54,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 13.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 0,48 USD je Aktie generiert. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.218,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.902,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,32 USD fest.

