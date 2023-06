Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Airbnb 110,32 EUR

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 118,64 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 118,93 USD. Mit einem Wert von 115,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 998.894 Stück.

Am 17.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,63 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,91 Prozent. Bei 81,92 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 09.05.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber -0,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1.818,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 1.508,94 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

