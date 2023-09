Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Airbnb am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 141,21 USD.

Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,8 Prozent auf 141,21 USD ab. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 140,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 140,78 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.143.842 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 154,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 72,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,98 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.484,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 2.104,11 USD ausgewiesen worden waren.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 5,17 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel Airbnb dennoch deutlich fester: New York will Beschränkungen für Kurzzeitvermieter wie Airbnb durchsetzen

Indexanpassungen: Airbnb und Blackstone werden in S&P-500 aufgenommen

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie im Blick: Wissen für Anleger - PayPal dominiert