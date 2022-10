Airbnb Aktie News: Airbnb am Donnerstagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Airbnb 112,90 EUR

Das Papier von Airbnb konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 111,58 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 113,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 113,90 EUR. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 109 Aktien.

Bei 187,34 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,44 Prozent. Bei einem Wert von 83,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 33,63 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 02.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,11 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.104,11 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 57,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.335,20 USD in den Büchern standen.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,20 USD je Airbnb-Aktie.

