Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 122,16 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 122,16 USD. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 122,06 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 775.852 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei 154,95 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 26,84 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (81,92 USD). Mit Abgaben von 32,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 03.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,98 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 2.484,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.104,11 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,91 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

