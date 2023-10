Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb reagiert am Freitagvormittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Airbnb. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 2,3 Prozent auf 124,99 USD.

Im London-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 08:42 Uhr 2,3 Prozent. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 100 Airbnb-Aktien.

Airbnb ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.104,11 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.484,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 3,91 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

