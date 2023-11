Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagvormittag auf grünem Terrain

Kurs der Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 114,56 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 114,56 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 114,56 EUR. Bei 114,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 200 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 140,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,31 Prozent. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,35 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 01.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 1,79 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,55 USD je Airbnb-Aktie.

