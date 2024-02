Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochmittag gesucht

So entwickelt sich Airbnb

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Airbnb. Das Papier von Airbnb konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 133,82 EUR.

Die Airbnb-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:05 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 133,82 EUR. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 134,28 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 280 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2024 auf bis zu 141,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 5,48 Prozent Luft nach oben. Bei 95,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.11.2023 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent auf 3.397,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Airbnb-Anleger Experten zufolge am 18.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,21 USD je Airbnb-Aktie.

