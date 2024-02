Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb steigt am Mittwochnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbnb zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 144,82 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,2 Prozent auf 144,82 USD. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 146,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 145,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 523.652 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 154,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 7,00 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 103,55 USD fiel das Papier am 16.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 39,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,63 USD gegenüber 1,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.397,00 USD – ein Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2.884,41 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Airbnb am 13.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Airbnb-Anleger Experten zufolge am 18.02.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,21 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

NYSE-Handel S&P 500 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag