Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Vormittag freundlich

Airbnb im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 134,04 EUR zu.

Um 09:04 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 134,04 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 134,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 134,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 202 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 141,16 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 5,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 95,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 28,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.11.2023 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 6,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.397,00 USD im Vergleich zu 2.884,41 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert. Schätzungsweise am 18.02.2025 dürfte Airbnb die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,21 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

NYSE-Handel S&P 500 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag