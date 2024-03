Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbnb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 0,9 Prozent auf 149,02 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:13 Uhr in der BMN-Sitzung 0,9 Prozent auf 149,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 148,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,00 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 100 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2024 markierte das Papier bei 150,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 1,22 Prozent zulegen. Am 16.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Nachdem Airbnb seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 13.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber 0,48 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.218,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.902,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Airbnb-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,32 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Start des Montagshandels im Minus

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Aufwind

Airbnb, Expedia, Booking & Co.: EU-Parlament verabschiedet strengere Transparenzregeln