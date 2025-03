Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 134,36 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 134,36 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbnb-Aktie bisher bei 133,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 134,71 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 115.699 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 21,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,40 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,83 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Am 13.02.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von -0,55 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,48 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,36 USD je Aktie aus.

