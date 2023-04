Airbnb Aktie News: Airbnb am Freitagmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Airbnb 102,44 EUR

Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 22:00 Uhr verlor das Papier 4,9 Prozent auf 109,69 USD. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 107,66 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,34 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 14.400.096 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 174,64 USD erreichte der Titel am 15.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 33,90 Prozent Luft nach unten.

Am 14.02.2023 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.902,00 USD – ein Plus von 24,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 1.532,20 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2023 3,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

