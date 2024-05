Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag behauptet

Kurs der Airbnb

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 162,04 USD an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Airbnb-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 162,04 USD. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 162,81 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 161,36 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 162,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 72.807 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 170,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2023 Kursverluste bis auf 103,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 36,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 13.02.2024 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Airbnb vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,90 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,22 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

