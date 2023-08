Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Zuletzt konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 141,24 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 141,24 USD nach oben. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 142,54 USD zu. Bei 142,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 654.293 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 154,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 9,71 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,92 USD am 29.12.2022. Mit Abgaben von 42,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbnb veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.484,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.104,11 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2023 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 3,86 USD im Jahr 2023 aus.

