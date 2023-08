Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Airbnb im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 128,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Airbnb-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr bei 128,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,60 EUR zu. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,94 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,14 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 326 Airbnb-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 140,02 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 77,20 EUR. Mit Abgaben von 39,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbnb ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.484,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.104,11 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Airbnb am 01.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,84 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

