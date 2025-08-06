Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag tiefrot

Kursverlauf

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,0 Prozent auf 122,66 USD ab.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 6,0 Prozent im Minus bei 122,66 USD. Die Airbnb-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 118,65 USD ab. Mit einem Wert von 120,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.124.540 Airbnb-Aktien.

Bei 163,92 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,64 Prozent. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 18,56 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Am 01.05.2025 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,32 Prozent auf 2,27 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Airbnb möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,21 USD je Aktie belaufen.

