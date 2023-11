Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Airbnb-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 110,64 EUR.

Um 09:17 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 0,5 Prozent auf 110,64 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 110,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,28 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 269 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 140,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,21 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,22 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 01.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.397,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2.884,41 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2023 7,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

