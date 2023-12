Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Blick auf Airbnb-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbnb. Bei der Airbnb-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 125,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Airbnb-Aktie bewegte sich um 09:20 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 125,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 126,48 EUR. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,26 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,22 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 453 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 140,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,69 Prozent. Bei 77,20 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.11.2023 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 3.397,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.884,41 USD erwirtschaftet worden waren, um 17,77 Prozent gesteigert.

Am 13.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 7,88 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start mit Zuschlägen

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen

NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 aktuell