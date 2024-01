Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Montagnachmittag ins Plus

So bewegt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 137,94 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 137,94 USD nach oben. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 138,25 USD zu. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 137,40 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 467.481 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 154,95 USD. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 10,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 85,71 USD. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 60,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 01.11.2023. Es stand ein EPS von 6,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 1,79 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.397,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.884,41 USD erwirtschaftet worden.

Am 13.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 8,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

