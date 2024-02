Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 149,72 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,5 Prozent auf 149,72 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbnb-Aktie bisher bei 149,99 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 149,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 407.828 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 154,95 USD. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 3,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,55 USD ab. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 44,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Airbnb seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Airbnb ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.884,41 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Airbnb-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NYSE-Handel S&P 500 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag