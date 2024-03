Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,1 Prozent auf 167,06 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 2,1 Prozent auf 167,06 USD. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 168,15 USD an. Bei 166,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 770.761 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 168,15 USD. Gewinne von 0,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2023 bei 103,55 USD. Abschläge von 38,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Airbnb ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Airbnb vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 2.218,00 USD gegenüber 1.902,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,32 USD je Aktie.

