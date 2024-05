Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verbilligt sich am Nachmittag

So entwickelt sich Airbnb

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 158,05 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 158,05 USD ab. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 156,01 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,77 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 173.566 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,09 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 7,62 Prozent Luft nach oben. Am 16.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,70 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 34,39 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Airbnb ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2,22 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 4,37 USD im Jahr 2024 aus.

